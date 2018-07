Bus beim Fahrstreifenwechsel touchiert: 10000 Euro Schaden und eine Verletzte

(wS/ots) Siegen 31.07.2018 | Die 49-jährige Seat-Fahrerin touchierte am Montag gegen 19 Uhr auf der Sandstraße bei einem Fahrstreifenwechsel einen dort neben ihr fahrenden Bus. Der Busfahrer führte noch eine Gefahrenbremsung durch, wobei eine 21-jährige Frau in dem Bus stürzte und sich dabei leicht verletzte, so dass sie anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden musste. Die Unfallschadensbilanz beträgt etwa 10.000 Euro.

