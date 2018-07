(wS/ots) Wilnsdorf 19.07.2018 | In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen drangen Einbrecher in eine Bäckerei in Wilnsdorf an der Hagener Straße ein und richteten dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier