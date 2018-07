(wS/ots) Kreuztal 30.07.2018 | Am Samstag in de Zeit zwischen 13 und 14 Uhr drangen Unbekannte in ein Optikergeschäft in Kreuztal an der Marburger Straße ein und machten sich alsdann vergeblich an der Kasse zu schaffen.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 entgegen.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier