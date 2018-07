(wS/ots) Siegen 27.07.2018 | Bei einem Feuer in einem Rohbau in Siegen in der „Obere Leimbach“ entstand am Donnerstag ein Schaden von rund 10.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ob das Feuer im Rahmen von Schweißarbeiten entstanden ist, bei denen sich Dämmmaterial entzündet haben könnte, das prüft nun die Polizei.

.

