Finkes Ferndorfer Ferienspiele

(wS/red) Kreuztal-Ferndorf 20.07.2018 | Das „Haus Finke“ startet diesen Monat mit 3 Veranstaltungen für Jung und Alt. Sie bilden den Auftakt einer Reihe von Festivitäten über das Jahr verteilt.

Los geht es mit dem Westernbuffet am 28.07.2018 (das nunmehr 3. in Folge). Die pure FLEISCHESLUST ist angesagt. Burger zum Selbstbelegen, leckere Soßen und Beilagen, aber auch Chicken Wings, Spareribs und Steaks werden am OUT DOOR Buffet zu finden sein.

Der Eventgarten wird zum „KRACHGARTEN“… ein großes Kinderfest lädt am 4. und 5. August zum sommerlichen Spass haben ein.

Feuerwehrmann Sam kommt, die Jugendfeuerwehr mit Löschwand ist dabei, es gibt eine Teddybärenaustellung, Märchenerzählerin, Kinderschminken, Aquabälle, Elektroautos, Hüpfburg …. uvm…

Mit Slusheis, Zuckerwatte und Popcorn, Pizza und einer flinken Pfannen 😉 Currywurst werden alle satt!

Ausserdem wird das Café: „Kaffeeklatsch Gute Zeit“ aus der Taufe gehoben! Dort gibt es lecker Kuchen und Kaffee zu den Events und immer mittwochs Nachmittag im Restaurant ab 14.00-17.00 Uhr!

Und gar nicht ATEMLOS geht es dann am 11. August weiter mit einer SCHLAGERPARTY, Sommercocktails und jeder Menge Urlaubsfeeling ! Weltneuheit 😉 : die erste goldene Schallplatte zum Essen, lasst Euch überraschen!

Weitere Informationen erhält man auf Facebook oder unter der Telefonnummer:02732/1440.

Das „Haus Finke“ findet man unter folgender Adresse: Restaurant Finke, Marburger Str. 168, 57223 Kreuztal

* Der Biergarten ist immer bei gutem Wetter während der regulären Öffnungszeiten ab 17:30 Uhr geöffnet und sonntags ab 10 Uhr.



