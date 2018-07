Hofladen- und Biomarkt am 07.07.2018 in Kreuztal

(wS/kr) Kreuztal 05.07.2018 | Am kommenden Samstag ist es wieder soweit: auf dem Roten Platz in Kreuztals Mitte findet von 8.00 – 13.00 Uhr zum 17. Mal der Hofladen- und Biomarkt statt. An etwa 20 Ständen werden verschiedenste Bioprodukte und Selbsterzeugnisse angeboten.

Zum ersten mal wird MrNature aus Finnentrop dabei sein. Der Händler bietet seine Naturprodukte bereits auf verschiedenen Wochenmärkten im Sieger- und Sauerland sowie im Märkischen Kreis an und kommt jetzt auch nach Kreuztal. MrNature ist seit über 20 Jahren auf die Aufzucht und Weiterverarbeitung von über 300 Chilisorten, außergewöhnlichen Gemüsen und Chinesischen Heilkräutern spezialisiert. Angeboten wird u.a. Carolina Reaper, die schärftese Chili der Welt, das chinesische „Kraut der Unsterblichkeit“ Jiaogulan und Gemüsesorten wie Bittermelone oder Maca-Knollen, die in den Ursprungsländern als traditionelle Medizin gegen viele Krankheiten eingesetzt werden. Zu allen exotischen Gemüsen wird ein Infoblatt bereitgehalten, dass den Verbraucher umfassend informiert.

Eine weitere Neuerung wird beim kommenden Hofladen- und Biomarkt eingeführt: zur Erhöhung der Transparenz weist ab sofort an allen Ständen ein Schild mit dem Marktlogo auf den Herkunftsort hin. Die Besucherinnen und Besucher des Kreuztaler Hofladen- und Biomarktes können so noch schneller erkennen, von wo der jeweilige Marktstand kommt.

Der Kreuztaler Hofladen- und Biomarkt findet immer am ersten Samstag im Monat statt. Die Marktbesucher erwartet ein vielfältiges und umfangreiches Warenangebot, das dergestalt einmalig ist in der Region.

Der gemütliche Sitzbereich lädt ein, beim Duft frisch zubereiteter Bio-Waffeln das Marktgeschehen zu genießen.

Alle Infos zum Hofladen- und Biomarkt sowie zum Wochenmarkt an jedem Donnerstag gibt es hier:

www.kreuztal.de/einkaufen-in-kreuztal-einzelhandel-und-maerkte/