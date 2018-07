Morgendlicher Alarm! Feuerwehr musste Böschungsbrand löschen

(wS/khh) Burbach 25.07.2018 | Zu einem Brand am Ortsrand von Gilsbach musste am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr die Feuerwehr ausrücken.

Auf einer Anhöhe oberhalb des Dorfes war eine Böschung an drei Stellen in Brand geraten. Die Brände konnten dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das Feuer durch den Wind an verschiedene Stellen des Böschungsbereiches getragen worden.

Fotos: Kay-Helge Hercher / wirSiegen.de

