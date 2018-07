Scheunenbrand: Erste polizeiliche Erkenntnisse liegen vor

(wS/ots) Bad Berleburg 09.07.2018 | Nach dem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb am Sonntag im Raum Bad Berleburg (08.07.2018) gehen die Ermittlungen zur Brandursache weiter. Nach ersten Erkenntnissen des zuständigen Kriminalkommissariats in Bad Berleburg könnte sich ein angrenzendes Wiesenstück aufgrund der Trockenheit entzündet und der Brand dann auf die Gebäude übergegriffen haben. Die Schadenssumme dürfte nach jetzigem Stand in einem Bereich jenseits der 150.000 Euro liegen.

