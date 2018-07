Unfall beim Überholen: Ein Verletzter und hoher Sachschaden

(wS/ots) Wilnsdorf 05.07.2018 Am Mittwochmorgen um 10:45 Uhr kam es bei einem Überholvorgang auf der Landstraße 723 zwischen Gilsbach und Wilden zu einem Unfall.

Ein 51-jähriger BMW-Fahrer war dort in Richtung Gilsbach unterwegs und überholte in einer Rechtskurve einen langsam vor ihm fahrenden Lastwagen mit Anhänger. In der Kurve kam ihm dann 68-Jähriger in seinem Ford entgegen, der in Richtung Wilden unterwegs war. Sowohl der Lastwagenfahrer als auch der Ford-Fahrer wichen jeweils nach rechts aus und konnten so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der BMW krachte so lediglich seitlich mit den beiden Fahrzeugen zusammen.

Der Ford-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10000 Euro.

Symbolbild