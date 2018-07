Waldbrand in Eschenbach: 1500 m² betroffen

(wS/ots) Netphen 10.07.2018 Update Am Montag, 09.07.2018, gegen 15 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Feuer oberhalb von Eschenbach gemeldet (wir berichteten in einer Erstmeldung). Eine ebenfalls zu der Einsatzörtlichkeit entsandte Streifenwagenbesatzung der Kreuztaler Polizei konnte bereits vor dem Ortseingang Eschenbach eine deutliche Rauchentwicklung auf der gerodeten Bergkuppe vor der Alten Burg wahrnehmen. Zeitgleich mit der Polizei trafen mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr Netphen ein. Auf der Bergkuppe stand eine Fläche von ca. 1500 m² in Brand. Die gerodete Bergkuppe besteht vorwiegend aus trockenem Gras, Baumstümpfen und altem Unterholz. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Das notwendige Löschwasser musste dazu jedoch aufwändig durch einen Pendelverkehr auf die Bergkuppe gebracht werden.