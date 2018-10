Kreuztal – Pink Ribbon Damentag beim GC Siegerland

(wS/red) Kreuztal 23.10.2018 | Golferinnen des GC Siegerland unterstützen weltweite Aktion, um für Brustkrebs zu sensibilisieren

In der eindrucksvollen Landschaft des Siegerlandes im Berghäuser Tal, auf der Golfanlage des Golfclub Siegerland trafen sich im Oktober die Golfdamen des Clubs zu einem Damentag der PINK-RIBBON-Serie „Golfen für mehr Brustkrebs-Aufmerksamkeit“, um ihre Solidarität mit betroffenen Frauen, ihren Familien und Freunden zu zeigen. Zugleich soll das Bewusstsein für die wichtige Bedeutung der Früherkennung gestärkt werden.

Seit den 90er Jahren wird die rosafarbene Schleife „ Pink Ribbon“ weltweit als Symbol im Engagement gegen Brustkrebs eingesetzt. In Deutschland trägt die Kommunikationskampagne verstärkt dazu bei, dass regelmäßige Brustkrebs-Vorsorge für Frauen jeden Alters zu einer Selbstverständlichkeit wird. Das Charity-Turnier erzielte Einnahmen in Höhe von 650,00 Euro. Organisiert wurde das Turnier von den beiden Ladies Captains Annette Zimmermann und Antje Knuff. Nicht nur die aktiven Golfspielerinnen spendeten für den guten Zweck, auch zahlreiche Frauen, die an dem Golftag nicht teilnehmen konnten, unterstützen die Kampagne finanziell.

Die Gesamtsumme kommt der Pink-Ribbon-Kampagne zu Gute, der GC Siegerland beteiligt sich bereits seit vielen Jahren an dem Charity-Event. Deutschlandweit spielen Golferinnen für die gute Sache. Hier ein Überblick der Aktion, die im September und Oktober in den verschiedenen Golfvereinen durchgeführt wurde:

Aus Solidarität tragen die Ladies pink, so auch beim GC Siegerland.

Über Pink Ribbon Deutschland:

Die rosa Schleife „Pink Ribbon“ steht heute weltweit als unverkennbares Symbol im Bewusstsein gegen Brustkrebs. Ziel ist es, gemeinsam die Sensibilität für Brustkrebs zu stärken. Denn bei kaum einer anderen Krebserkrankung ist die Früherkennung so wichtig für die Heilungschancen.

Gerade wenn der Mensch mit tiefen Einschnitten in seine vertraute Lebenssituation konfrontiert wird, ist es häufig sehr wichtig, den Blick immer wieder auch auf die schönen Seiten des Lebens zu lenken – dafür steht diese Kampagne.

