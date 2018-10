Peugeot-Fahrerin kracht in Mauer: Eine Person verletzt

(wS/mg) Eiserfeld 27.10.2018 | Eine Peugeot-Fahrerin befuhr die Gartenstraße in Eiserfeld, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in eine Mauer krachte. Die Mauer wurde dabei zerstört. Aufgrund des Aufpralls wurden die Steine durch die Luft geschleudert, wodurch einige parkende Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Fahrerin wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier