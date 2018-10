Siegen – Aktueller Nachtrag zu „Verfolgungsfahrt, Sitzplatztausch, …

(wS/ots) Siegen 23.10.2018 | Die Polizei bittet um Mithilfe

Am Montag berichteten wir unter der Überschrift „Verfolgungsfahrt, Sitzplatztausch, Widerstand“ über einen jungen, führerscheinlosen SUV-Fahrer, der am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr versucht hatte, sich einer Polizeikontrolle in Siegen-Eiserfeld durch Flucht zu entziehen.

Diese Flucht führte – mit hohem Tempo – durch folgende Straßen bzw. Wohngebiete (Tempo-30-Zonen): Eiserfelder Straße, Schiefer Weg, Gartenstraße, Gilbergstraße, Waldweg, Oberer Hengsbacher Weg.

Das Siegener Verkehrskommissariat bittet nun mögliche Geschädigte, d.h. Fußgänger oder Fahrzeugführer, die durch den weißen SUV mit BLB-Kennzeichen im Bereich der genannten Straßen konkret gefährdet worden sind, sich telefonisch unter 0271-7099-0 zu melden.



