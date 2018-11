Aktion Herzklopfen – Hilchenbacher erfüllen Weihnachtswünsche!

(wS/red) Hilchenbach 14.11.2018 | Man braucht nicht viel, um ein Kinderherz zu erfreuen!!

Oft reicht eine Kleinigkeit um einen Kinderwunsch in Erfüllung gehen zu lassen, so steht es auf dem Flyer der Aktion Herzklopfen.

Vielen Eltern blutet das Herz, wenn Sie aus finanziellen Gründen ihren Kindern nicht einen Herzenswunsch zu Weihnachten erfüllen können. Diese Familien möchte die Aktion Herzklopfen unterstützen. Die Eltern konnten die Herzenswünsche ihrer Kinder bei Ali Baba, dem märchenhaften Kinderladen, bis zum 24. November 2018 abgeben. Dort wurden die Kinderwünsche auf „Wunschengel“ geschrieben.

Geschenk-Paten, die einem Kind einen Weihnachtswunsch erfüllen möchten, können nun einen solchen auswählen und das passende Geschenk kaufen. Das Ali Baba-Team stellt dann sicher, dass die Geschenke weitergeleitet werden und pünktlich zu Weihnachten bei den richtigen Kindern ankommen.

Die Aktion „Herzklopfen“ wird auch von der Stadt Hilchenbach unterstützt, so dass die Wunschengel nicht nur in den Alibaba-Läden sondern auch in der Touristik-Information erhältlich sind. Schirmherr Holger Menzel und viele seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bislang aktiv diese Aktion unterstützt. Die Mitarbeiterinnen der Touristik-Information freuen sich über jeden Engel, der dort abgeholt wird und somit sicherstellt, dass sich ein Kind mehr am Weihnachtsabend über ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum freuen kann.

Wer keine Zeit hat, selbst einen Wunsch zu erfüllen, kann sich auch mit einem Geldbetrag an der Aktion beteiligen. Für eine Spende von 5,00 Euro bekommt man ein selbstgenähtes Stoffherz, ein Stofftier oder einen Schutzengel-Schlüsselanhänger. Das Geld wird dann für die Erfüllung der Wünsche der Kinder verwendet, die keinen Geschenke-Paten bekommen haben. Eine Spendenbox steht in der Touristik-Information der Stadt Hilchenbach bereit. Die Aktion „Herzklopfen“ läuft ab sofort bis zum 11. Dezember 2018. Bis zu diesem Termin sollten die Geschenke in den Ali Baba-Läden in Hilchenbach, Kreuztal oder Siegen abgegeben werden.

Also aufgemacht und rasch einen Engel in der Touristik-Information der Stadt Hilchenbach oder in einem der märchenhaften Kinderläden Ali Baba abholen!

Die Mitarbeiterinnen weisen darauf hin, dass sich der Zugang zur Touristik-Information rechts vor dem Haupteingang des Rathauses befindet.

