Auto fährt auf Traktor auf: 56-jährige PKW-Fahrerin verletzt

(wS/red) Hilchenbach 22.11.2018 | Am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr wurde die Polizei und der Rettungsdienst zu einem Vekehrsunfall auf der L728 in Allenbach alarmiert. Eine Vw-Polo-Fahrerin war in Richtung Herzhausen unterwegs, als vor ihr in der Dunkelheit ein Traktor auf der Straße auftauchte. Der Trecker war laut Polizei zwar ausreichend beleuchtet, aber scheinbar für die 56-Jährige schlecht zu erkennen.

Als die Pkw-Fahrerin das Fahrzeug bemerkte, leitete sie zwar eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der PKW krachte auf eine Ladegabel, die sich an dem Trecker befand. Die 56-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. An dem Polo entstand erheblicher Sachschaden.

