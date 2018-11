Siegen – Weihnachtsverkehre Südwestfalen/Sonderzüge an den Adventssamstagen

(wS/red) Siegen 22.11.2018 | Sonderzüge an den Adventsamstagen 01., 08., 15. und 22. Dezember 2018 im Drei-Länder-Eck

Für die Weihnachtseinkäufe im Drei-Länder-Eck von NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz hat der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) gemeinsam mit den benachbarten Aufgabenträgern an den vier Adventsamstagen zusätzliche Züge bei der Hessischen Landesbahn, Abellio und der DB Regio NRW bestellt.

Auf der RB 95, Sieg-Dill-Bahn, werden an den Adventssamstagen auf dem Abschnitt Siegen – Dillenburg um 17:39 Uhr und 19:39 Uhr ab Siegen Hbf zusätzliche Züge angeboten, so dass bis 20:39 Uhr ein stündliches Angebot besteht. In der Gegenrichtung verkehrt ab Dillenburg zusätzlich um 18:47 Uhr eine weitere Fahrt, so dass hier bis 19:47 Uhr ebenfalls ein stündliches Angebot besteht. Auf der Rothaar-Bahn, RB 93, werden an den Adventssamstagen zusätzlich die Fahrten um 19:59 Uhr ab Siegen in Richtung Bad Berleburg angeboten. In Gegenrichtung verkehren am 01. und 08.12. ab 21:30 Uhr und am 15. und 22.12. ab 21:50 Uhr zusätzliche Fahrten ab Bad Berleburg nach Siegen. Hierdurch entsteht an den vier Adventsamstagen auf der RB 95 Sieg-Dill-Bahn zwischen Siegen – Dillenburg sowie auf der RB 93 Rothaarbahn ein stündliches Angebot im Nahverkehr.

„Für die Bevölkerung besteht die Möglichkeit, stressfrei und ohne Parkplatzsorgen das Oberzentrum Siegen zu erreichen, Weihnachtseinkäufe zu erledigen oder das Ambiente der Weihnachtsmärkte zu genießen“, so Markus Stirnberg von der NWL-Geschäftsstelle in Siegen.

Und auch zwischen Siegen und Köln werden auf dem RSX, Rhein-Sieg-Express (RE9) an allen Adventssamstagen zusätzliche Fahrten angeboten, und zwar am 01.12. und 08.12. um 9:53 Uhr Uhr ab Siegen und 20:07 Uhr ab Köln sowie am 15.12. und 22.12. um 10:00 Uhr ab Siegen und um 20:15 Uhr ab Köln.

Im Ruhr-Sieg-Netz hat der NWL gemeinsam mit dem VRR auf mehreren Fahrten der Linien RE 16 und RB 91 zwischen Siegen und Hagen/Essen an den vier Adventssamstagen die Anzahl der Sitzplätze durch einen zusätzlichen Zugteil erhöht, um auch Besuchern der Weihnachtsmärkte und Einkaufsmöglichkeiten im Raum Hagen, Bochum und Essen sowie des Sieger- und Sauerlandes eine bequeme An- und Abreise mit dem Zug zu ermöglichen. Folgende Fahrten verfügen über mehr Sitzplätze:

Abfahrt Siegen 11:12 Uhr (RE 16) – Ankunft Essen Hbf. 13:29 Uhr

Abfahrt Siegen 16:12 Uhr (RE 16) – Ankunft Essen Hbf. 18:29 Uhr

Abfahrt Siegen 21:11 Uhr (RB 91) – Ankunft Hagen Hbf. 22:52 Uhr

Abfahrt Essen 08:34 Uhr (RE 16) – Ankunft Siegen 10:48 Uhr

Abfahrt Essen 13:34 Uhr (RE 16) – Ankunft Siegen 15:48 Uhr

Abfahrt Essen 18:34 Uhr (RE 16) – Ankunft Siegen 20:48 Uhr

Die Auskünfte zu dem Zugangebot und den Fahrpreisen auf den jeweiligen Strecken erhalten die Fahrgäste bei der ZWSINFOLINE (01803) 50 40 30, der Nahverkehrsauskunft im Drei-Länder-Eck oder den Verkehrsunternehmen der Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd.



