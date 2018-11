Drei Sterne für Studierendenwerk Siegen

(wS/red) Siegen 30.11.2018 | PETA zeichnet die vegan-freundlichsten Mensen Deutschlands aus

Die Zentralmensa des Studierendenwerks Siegen am Campus „Adolf-Reichwein“ ist von der Tierschutzorganisation PETA mit drei Sternen für ihr veganes Speisenangebot ausgezeichnet worden. Täglich werden Tierfreunde hier mit veganen Gerichten versorgt.

„Die steigende Nachfrage nach rein pflanzlichen Gerichten beobachten wir schon seit einiger Zeit“, so Elmar Köninger, Leiter des Bereichs Gastronomie beim Studierendenwerk. „Studierende legen immer mehr Wert auf gesunde sowie tier- und umweltfreundliche Gerichte. Diese Entwicklung nehmen wir als Studierendenwerk sehr ernst. Wir stellen uns auf die Wünsche unserer Gäste ein“, so Köninger weiter.

PETA hat in diesem Jahr zum fünften Mal die vegan-freundlichsten Mensen Deutschlands ausgezeichnet. Vorausgegangen war eine Umfrage, die in Kooperation mit dem Deutschen Studentenwerk (DSW), dem Dachverband der 58 Studenten- und Studierendenwerke, durchgeführt wurde. Insgesamt haben sich 37 Studenten- und Studierendenwerke beteiligt. Bundesweit betreiben Studierendenwerke mehr als 900 Mensen und Cafeterien.

Das Studierendenwerk Siegen A. ö. R. mit Sitz am Campus „Hölderlinstraße“ beschäftigt derzeit zirka 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Studierendenwerk kümmert sich um die sozialen Belange der Studierenden an der Universität Siegen in den Bereichen Gastronomie, Wohnen, Studienfinanzierung und Kinderbetreuung. Es betreibt derzeit zwei Mensen, drei Cafeterien, zwei Imbisswagen, acht Wohnanlagen mit insgesamt 943 Wohnheimplätzen, eine Kita und eine flexible Kinderbetreuungseinrichtung (Flexi).



