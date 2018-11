Eiserfeld – Neubau Eisernbachbrücke – Teil der Eiserntalstraße ab Montag Einbahnstraße

(wS/red) Eiserfeld 02.11.2018 | Neubau der Eisernbachbrücke in Eiserfeld: Teilstück der Eiserntalstraße wird zur Einbahnstraße

In Eiserfeld wird ab kommenden Montag, 5. November 2018, ein Teilstück der Eiserntalstraße in Richtung Eisern zur Einbahnstraße. Die halbseitige Sperrung ist notwendig aufgrund der Baustelle zum Neubau der Eisernbachbrücke. Verkehrsteilnehmer aus der Gartenstraße und der Straße In der Enke können dann nur nach links abbiegen.

Wie bereits angekündigt, wird der ÖPNV aus Richtung Eisern mit einem Sonderzeichen durch die Baustelle in die Ortsmitte geführt: Mit einem Sender können Busfahrerinnen und -fahrer die Baustellenampel auf Grün schalten.

Für die übrigen Verkehrsteilnehmer aus Richtung Eisern ist eine Umleitung ausgeschildert, die über die Straße Wolfsbach in Richtung Leimbachstraße führt. In Eiserfeld geht es für Pkw über die Straße In der Kohlenbach in Richtung Freiengründerstraße zur Ortsmitte.

Die alte, marode Brückenplatte über den Eisernbach wird in den kommenden Monaten durch ein neues Bauwerk ersetzt. Auch die bisherige Busbucht wird barrierefrei erneuert und erhält ein Wartehäuschen, außerdem wird ein neuer Gehweg angelegt.