Freudenberg – Einbruch in Lagerraum: Zwei Verdächtige fliehen in Wald

(wS/ots) Freudenberg 26.11.2018 | Einbrecher wurden überrascht und flüchteten

Zwei noch unbekannte Einbrecher wurden am Sonntagabend gegen 23.40 Uhr in Freudenberg-Niederndorf in der Niederndorfer Straße bei einem Einbruch in einen dortigen Lagerraum überrascht.

Zuvor hatte das Duo bei dem Einbruch die installierte Alarmanlage ausgelöst. Die beiden – ohne Beute – in Richtung Wald Geflüchteten werden wie folgt beschrieben: beide schwarz gekleidet, beide schlank, einer führte ein Brecheisen mit sich. Vermutlich war aber noch ein dritter Täter mit einem weißen BMW mit dem Fragmentkennzeichen SI-D…. vor Ort.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 ermittelt jetzt gegen die Einbrecher und bittet dabei um weitere sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.