Siegen – Spende Förderverein Diakonie Klinikum Jung-Stilling

(wS/red) Siegen 02.11.2018 | Desinfektionstower für Onkologisches Therapiezentrum

Förderverein des Diakonie Klinikums Jung-Stilling spendet stationäre Säule für Händehygiene

Der Förderverein des Diakonie Klinikums Jung-Stilling in Siegen hat einen Desinfektionstower im Wert von 362 Euro an das Onkologische Therapiezentrum gespendet. In den freundlich und gemütlich eingerichteten Räumen im Gebäude gegenüber des Jung-Stilling-Krankenhauses bekommen Krebspatienten ihre ambulante Chemotherapie. 18 Plätze gibt es, die täglich jeweils von mehreren Patienten genutzt werden. Umso wichtiger bei diesem regen Kommen und Gehen ist die Hygiene.

Bei der Händedesinfektion hilft die neue stationäre Säule im Eingangsbereich und erinnert Patienten und Mitarbeiter daran, im Vorbeigehen schnell die Hände von Viren, Bakterien und Keimen zu befreien. „Uns freut zu sehen, wie oft unsere Spende genutzt wird und das wir damit Gutes tun konnten“, sagte Fördervereins-Vorsitzender Hans-Werner Bieler.

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier