VIDEO: Messereinsatz bei Kneipenschlägerei in Kreuztal: 36-Jähriger schwer verletzt

(wS/ots) Kreuztal 19.11.2018 | Bei einem handfest ausgetragenen Streitgeschehen wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Kreuztaler Kneipe an der Marburger Straße vier Personen leicht und ein 36-jähriger Mann schwer verletzt.

Die alarmierte Polizei nahm zwei unter Alkopholeinfluss stehende Personen vorläufig fest und führte sie der Wache zu. Der durch Messerstiche schwer verletzte 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Die Polizei stellte zwei bei der Auseinandersetzung benutzte Messer sicher. Gegen drei Männer im Alter zwischen 24 und 38 Jahren wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Video & Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

