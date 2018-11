Wenden/Olpe – Tatwerkzeug Gullideckel – Drei Einbrüche in einer Nacht

(wS/ots) Wenden/Olpe 08.11.2018 | Zu insgesamt drei Einbrüchen kam es in der Nacht zu Donnerstag.

Zunächst versuchten bisher unbekannte Täter gegen 02.17 Uhr in einen Verbrauchermarkt am Peter-Dassis-Ring in Wenden einzudringen. Dazu warfen sie mit einem Gullideckel das Glas einer Notausgangstür ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten sich der oder die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Gegen 03.15 Uhr störte ein Zeuge offensichtlich eine männliche Person bei der Tatausführung. Zuvor war die Verglasung einer, an der Frankfurter Straße gelegene Parfümerie, durch einen Gullideckel beschädigt worden. Nach Angaben des Augenzeugen entfernte sich ein 20- bis 25-jähriger ca. 180 cm großer Mann in Richtung Franziskaner Straße.

Ein weiterer Gullideckel war gegen 04.00 Uhr Tatwerkzeug bei einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft in der Martinstraße. Hier konnte eine männliche Person durch die zerstörte Verglasung der Eingangstür in das Geschäft einsteigen. Noch vor Tatentdeckung entwendete er Gegenstände im Wert von ca. 100 Euro und flüchtete in unbekannte Richtung.

In allen Fällen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro. Die Polizei geht, aufgrund der Begehungsweise, zunächst von einem Tatzusammenhang aus. Sie bittet um Hinweise auf den Tatverdächtigen unter der Telefonnummer 02761-9269-0. Weitere Ermittlungen dauern an.



