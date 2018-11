Wilnsdorfer Schulen unter der Lupe: Ergebnisse der 360-Grad-Betrachtung werden in Sondersitzung präsentiert

(wS/red) Wilnsdorf 29.11.2018 | Wilnsdorfer Schulen unter der Lupe

Am 13. Dezember werden den Mitgliedern des Wilnsdorfer Rates und des Schulausschusses die Ergebnisse der sogenannten 360-Grad-Betrachtung der Schullandschaft vorgestellt. Diese komplexe Untersuchung aller Standorte und Gebäude wurde von Raumplanungsexperten eines Düsseldorfer Fachbüros vorgenommen. Den Auftrag dazu hatte der Hauptausschuss im Frühjahr erteilt, nachdem die beauftragte externe Schulentwicklungsplanerin der Gemeinde Wilnsdorf ausdrücklich eine ergebnisoffene Analyse empfohlen hatte, die auch die Verlagerung von Schulen nicht ausklammern sollte.

Die Bau- und Wirtschaftsingenieure des Beratungsbüros Drees & Sommer haben in den vergangenen Monaten detailliert ermittelt, wie der aktuelle bauliche Zustand der Schulen ist, wie künftige Raumbedürfnisse nachhaltig gedeckt werden können und welche Investitionen dafür notwendig wären. Begleitet wurden sie dabei auch von der Schulentwicklungsplanerin, die insbesondere bei Raumfragen eingebunden war.

In der Sondersitzung am 13. Dezember werden den Rats- und Ausschussmitgliedern verschiedene Lösungsmodelle vorgestellt. Bewusst ist keine Beschlussfassung vorgesehen, damit die Fraktionen Zeit zur Beratung und Entscheidungsfindung haben. Bürgermeisterin Christa Schuppler hofft auf eine konstruktive Debatte in der Folgezeit: „Die Untersuchung liefert eine verlässliche Datenbasis, dank der die Kommunalpolitiker gut informiert über die Zukunft der Wilnsdorfer Schulgebäude diskutieren können“.



