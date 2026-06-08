Ablenken und stehlen: Unbekannte erbeuten Goldmünzen und Geldscheine im Leonhard-Gläser-Saal in Siegen

(wS/ots) Siegen 08.06.2026| Auf einer Briefmarken- und Münzenbörse im Leonhard-Gläser-Saal an der Koblenzer Straße in Siegen sind am Samstag (06. Juni) zwei Aussteller Opfer von Trickdieben geworden. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Erkenntnissen zufolge auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die Masche der Täter

Die Vorgehensweise war in beiden Fällen dieselbe: Zwei unbekannte Männer sprachen die Aussteller gezielt an und täuschten Kaufinteresse vor. Während einer der beiden das jeweilige Opfer in ein Gespräch verwickelte und so ablenkte, nutzte der andere die Situation aus – und entwendete unbemerkt Goldmünzen beziehungsweise Geldscheine. Die Taten ereigneten sich zwischen 10:30 Uhr und 14:00 Uhr.

Täterbeschreibung

Die beiden unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben: etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, einer schlank, einer korpulent, zwischen 35 und 50 Jahre alt, südländischer Phänotyp.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0271 / 7099-0 bei der Polizei zu melden.

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