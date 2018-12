2 x Unfallflucht: Verkehrskommissariat bittet um Hinweise

(wS/ots) Kreuztal 04.12.2018 | Unfallflucht im Doppelpack

Am Montagmorgen um 11.30 Uhr Dienstag beschädigte ein noch unbekannter LKW in Kreuztal beim Abbiegen aus dem Ulmenweg in die Ratzebuschstraße einen dort geparkten grauen BMW und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort – einen Schaden von 2.000 Euro hinterlassend.

Und eine Stunde später – um 12.30 Uhr – beschädigte ein circa 50-jähriger Fahrer eines weißen Audi SUV einen auf einem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes an der Siegener Straße geparkten grauen Citroen C 5 und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort.

Das Kreuztaler Verkehrskommissariat ermittelt nun in beiden Fällen gegen die Unfallfüchtigen und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 02732-909-0.