Bad Laasphe – Sekundenschlaf: Autofahrer prallt in geparktes Auto

(wS/red) Bad Laasphe 11.12.2018 | Sekundenschlaf mit Folgen

Ein 36-jähriger Autofahrer kam am Montagnachmittag in Bad Laasphe-Niederlaasphe aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn der B 62 ab und kollidierte dann mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Ein in dem Fahrzeug des 36-Jährigen mitfahrendes Kleinkind wurde vorsorglich der Kinderklinik zugeführt.

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier