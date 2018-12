Siegen – Sachbeschädigung an VWS-Häuschen

(wS/ots) Siegen 07.12.2018 | Bushäuschen durch Tritte demoliert

Die Polizei ermittelt aktuell gegen einen 23-jährigen Wilnsdorfer wegen Sachbeschädigung. Der junge Mann hatte am Donnerstagabend ohne ersichtlichen Grund das VWS-Häuschen am ZOB in Siegen durch Fußtritte demoliert und das Häuschen offenbar auch noch mit Graffitis beschmiert.

Die alarmierte Polizei leitete gegen den 23-Jährigen ein Strafverfahren ein. Außerdem stellte sie ein bei ihm vorgefundenes und nach dem Waffengesetz verbotenes Messer sicher.



