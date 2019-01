Siegen-Weidenau – Zwei Container angezündet: Polizei nimmt flüchtigen Tatverdächtigen fest

(wS/ots) Siegen-Weidenau 14.01.2019 | Gefasster Container-Brandstifter war geständig

Das Siegener Kriminalkommissariat ermittelt aktuell gegen einen 22-jährigen Siegener wegen Brandstiftung. Der junge Mann hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag in Siegen-Weidenau unter anderem in direkter Nähe eines Mehrfamilienhauses an der Weidenauer Straße zwei Müllcontainer angezündet.

Alarmierte Polizeibeamte konnten den 22-Jährigen nach kurzer Flucht zu Fuß dingfest machen und ihn vorläufig festnehmen. In seiner Vernehmung bei der Kriminalpolizei zeigte sich der Siegener geständig.

