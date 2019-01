Verpuffung eines Ofen in einer Doppelgarage

(wS/red) Wilnsdorf 26.01.2019| Am Samstagnachmittag kam es im Wielandsweg in Wilnsdorf/Oberdielfen zur einer Verpuffung in einer Doppelgarage durch ein Ofen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte dringte durch das geschlossene Garagentor Rauch. Der Angriffstrupp schnitt ein Loch ins Garagentor um sich ein gesicherten Zugang zum Inneren der Garage zu verschaffen um eine eventuelle Brandbekämpfung einzuleiten. Glücklicherweise war in der Garage kein Fahrzeug mehr, und die Bewohner befanden sich zu dem Zeitpunkt auch nicht zu Hause, so dass keiner zu Schaden kam. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de