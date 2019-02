24-jährige Nettetalerin wird Opfer – gemeinschaftliche Vergewaltigung – FAHNDUNG

(wS/ots) 15.02.2019 Viersen FAHNDUNG | In der Nacht zu Sonntag, 10.02.2019, kam es in der Innenstadt von Nettetal-Breyell zu einem sexuellen Übergriff. Die Geschädigte, eine 24-jährige Nettetalerin, befand sich gegen 01.00 Uhr auf dem Weg vom Lambertimarkt in Richtung Josefstraße (Fußgängerzone). Hier drängten sie drei unbekannte männliche Tatverdächtige in eine Seitengasse, wo der Übergriff passierte. Dabei hielten zwei Tatverdächtige die Geschädigte fest. Nach der Tat flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Josefstraße.

Der zweite Tatverdächtige soll auffallend schlechte Zähne, einen Vollbart und eine kräftige Statur haben. Zudem war er kleiner als der erste Tatverdächtige, nur ca. 165 cm. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen? Wer kann Hinweise geben, wo sie herkommen oder sich häufig aufhalten? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0