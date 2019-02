Bad Berleburg – Es gibt noch freie Plätze zur Phänomenta

(wS/red) Bad Berleburg 27.02.2019 | Noch freie Plätze zur Phänomenta

Es gibt noch freie Plätze bei der Familienfahrt der Stadtjugendpflege Bad Berleburg zur Phänomenta am Samstag, den 9. März. Kinder und Jugendliche können für 14 Euro an der Fahrt teilnehmen, Geschwister fahren zu einem Preis von 10 Euro mit. Auch Eltern und Großeltern sind gern gesehen, sie zahlen 20 Euro. Die Fahrt startet morgens um 10:00 Uhr an der Bushaltestelle am Rathaus und endet gegen 19:00 Uhr auch wieder dort.

Alle Interessierten können sich jederzeit unter www.jugend-bad-berleburg.de für die Fahrt anmelden. Bei Fragen steht Kerstin Irmischer unter 02751/923-187 zur Verfügung.

