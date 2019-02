91-Jähriger übersieht Radfahrerin: Junge Frau schwer verletzt

( wS/mg) Freudenberg – Lindenberg 15.02.2019 | Am Freitagabend befuhr ein 91-Jähriger mit seinem Opel-Astra die Siegener Straße in Richtung Freudenberg. Kurz nach dem Ortseingang Lindenberg beabsichtigte der Senior nach links in die Lindenberger Straße abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah er eine 31-jährige Radfahrerin, die einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr verhindern konnte.

Bei dem Unfall wurde die 31-Jährige schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber Christoph 25 wurde zwar an die Einsatzstelle alarmiert, der Notarzt vor Ort entschied sich aber die schwerverletzte Frau schonend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus einzuliefern.

