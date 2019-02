Auto-Diebe in Freudenberger Ortsteilen aktiv

(wS/ots) Freudenberg-Oberheuslingen 07.02.2019 | Vandalen und dreiste Diebe unterwegs

In der Nacht von Dienstagabend (05.02.2019) auf Mittwoch sind Auto-Diebe in Oberheuslingen aktiv geworden. Sie stahlen einen vor einem Haus in der Heuslingstraße geparkten grauen VW Polo. Nur wenige Häuser weiter entwendeten Unbekannte einen Laptop aus einem Audi. In Plittershagen zertrümmerten Unbekannte das Seitenfenster eines in einer Hauseinfahrt der Straße „Unterm Reckhahn“ geparkten Personenwagens und stahlen eine Geldbörse.

Der Beutewert und entstandene Schaden aller geschilderten Fälle beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf rund 5.000,- Euro. Das Kriminalkommissariat 5 bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen sowie dem Verbleib des gestohlenen VW Polos unter der Rufnummer 0271-7099-0.

