(wS/red) Siegen 27.02.2019 | B54 HTS: Reparaturarbeiten unter Vollsperrung am Sonntag (3.3.)

Siegen/Netphen (strassen.nrw). Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen in Netphen teilt mit, dass am Sonntag (3.3.) die Ausfahrt der HTS, aus Kreuztal kommend, in Richtung Weidenau/Netphen in der Zeit von 8 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr voll gesperrt wird. Außerdem wird in Höhe der Ausfahrt nur eine Fahrspur in Fahrtrichtung Siegen zur Verfügung stehen. Die Schutzplanken und die Kontrollschächte müssen repariert werden.

