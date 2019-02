Burbach – Unfallflüchtiger hinterlässt 5.000 Euro Sachschaden – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Burbach 15.02.2019 | Unfallflucht nach hohem Schaden

Am Donnerstag zwischen 07.20 und 14.40 Uhr wurde ein in Burbach in der Carl-Benz-Straße geparkter roter VW Touran von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und ließ den Geschädigten auf einem Schaden von rund 5.000 Euro sitzen.

Das Siegener Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter 0271-7099-0.



Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier