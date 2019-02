Frontalzusammenstoß zwischen Obersdorf und Wilnsdorf

(ws/mg) Wilnsdorf 25.02.2019 | Update | Am Montagabend kam es auf der B54 zwischen Wilnsdorf und Obersdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei PKW-Fahrerinnen, eine in einem Opel und die andere in einem Ford, waren auf der B54 unterwegs und sind in einem leichten Kurvenbereich frontal ineinander gekracht. Die Feuerwehr wurde hinzugerufen und musste die beiden Fahrerinnen aus deren Autos mit schweren Gerät befreien. Beide Frauen wurden mit dem Rettungswagen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Unfallstelle auf der B54 ist während der Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei noch voll gesperrt.

(wS/red) Wilnsdorf 25.02.2019| Erstmeldung– Schwerer Verkehrsunfall zwischen Obersdorf und Wilnsdorf auf der B54. Aktuell 18:45 Uhr vollgesperrt. Rettungsmaßnahmen sind in vollem Gange. Wir berichten weiter.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier