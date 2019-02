Haiger – Kinderkarneval in der Stadthalle

(wS/red) Haiger 09.02.2019 | Auch die Kleinen möchten Kinderkarneval feiern

Kleine und große „Narren“ sollten sich diesen Termin vormerken. Am 4. März findet wieder der bunte Kinderkarneval in der Haigerer Stadthalle statt. Die Stadtjugendpflege und der Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit laden ein. Prinzessinnen, Indianer, JediRitter und Piraten haben am Rosenmontag ihren großen Tag: Eingeladen sind Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren.

In der Stadthalle geht es von 14:11 bis 17:11 Uhr mit einem bunten Programm zur Sache. Geboten werden stimmungsvolle Musik und lustige Spiele. Einlass ist ab 13:33 Uhr, der Eintritt für die Nachwuchs-Narren beträgt zwei Euro.