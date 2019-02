Hees Bürowelt – Infoveranstaltung Büro 4.0 war eine „runde Sache“

(wS/red) Siegen 28.02.2019 | „Büro 4.0 – Bleiben Sie am Puls der Zeit“.

Die gemeinsame Informationsveranstaltung der Hees Bürowelt Abteilungen Bürotechnik und Dokumenten Management Systeme am 26. Februar war ein voller Erfolg.

DSGVO, Papercut, Büro 4.0 und Dokumenten Management – die Themenvielfalt stand ganz im Sinne des Anliegens, zu ganzheitlichen Lösungen für geradlinige, transparente und reibungslose Abläufe bei Dokumenten und Belegen zu informieren.

Durch praxisnahe Vorträge wurden den zahlreichen Gästen moderne Möglichkeiten nähergebracht, anschließend fand beim Fingerfood ein reger Austausch statt.

Pascal Wigge, Vertriebsmitarbeiter der DMS-Abteilung, zog ein überaus positives Resümee: „Die Qualität der Vorträge und die Resonanz der Teilnehmer war sehr gut. Wir hatten viele Entscheidungsträger der Unternehmen bei HEES zu Gast. So macht der konstruktive und praxisnahe Austausch mit den Unternehmen sehr viel Spaß und wir konnten den Mehrwert der abteilungsübergreifenden Veranstaltung gut vermitteln. Die Informationsveranstaltung war einfach eine runde Sache.“

Aufgrund der positiven Resonanz und der großen Nachfrage laufen die Planungen für eine Neuauflage der Informationsveranstaltung Büro 4.0 schon auf Hochtouren. Die Anmeldung für den zweiten Termin am 28. Mai im Schulungsraum der Hees Bürowelt in Siegen öffnet in Kürze.

