(wS/ots) Siegen 21.02.2019 | Ein vierjähriges Kind lief am Mittwochnachmittag in Siegen-Niederschelden plötzlich und unvermittelt auf die Fahrbahn der Waldstraße. Hierbei prallte der Junge gegen einen vorbeifahrenden PKW und wurde dabei so schwer verletzt, dass er in die Kinderklinik transportiert werden musste.