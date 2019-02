Kreuztal-Fellinghausen – Einbruch in Sparkassen-SB-Standort

(wS/ots) Kreuztal-Fellinghausen 06.02.2019 | Der SB-Standort der Sparkasse war das Ziel von Einbrechern

Vermutlich am vergangenen Wochenende oder auch in der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte gewaltsam in einen SB-Standort der Sparkasse in Kreuztal-Fellinghausen in der Erzebachstraße ein und richteten dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sparkasse bzw. in der Erzebachstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 zu melden.



