(wS/red) Neunkirchen 20.02.2019 | Eine Institution feiert Geburtstag – 10 Jahre „Hand in Hand“ in Neunkirchen

Zum 1. März jährt sich die Gründung der Organisation „Hand in Hand“ zum zehnten Mal. Das ist nicht nur für den Vorstand ein Grund zum Feiern: Alle Kunden, Helferinnen und Helfer sind an diesem Tag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr herzlich auf Gläschen Sekt in das Büro der Senioren-Service-Stelle, Zimmer 201 im Rathaus eingeladen.

Im Jahr 2008 wurde seitens der örtlichen Kompetenzrunde die Entscheidung getroffen, die Organisation „Hand in Hand“ zu gründen. Die örtliche Kompetenzrunde setzt sich aus Personen verschiedener sozialer Institutionen, Politik und Verwaltung zusammen und reagierte mit ihrer Entscheidung auf eine Befragung der Neunkirchener Bürgerinnen und Bürger. Diese hatte ergeben, dass in der Bevölkerung ein großer Bedarf bestand, ältere Hilfebedürftige, Behinderte und Familien in krankheitsbedingten Notsituationen im Gemeindegebiet zu versorgen.

Da dies ohne den Einsatz finanzieller Mittel nicht zu verwirklichen war, förderte die Zukunftsinitiative „Leben und Wohnen im Alter“ des Kreises Siegen-Wittgenstein nach einem entsprechenden Antrag aus Strukturfördermitteln zunächst für zwei Jahre den Aufbau der Organisation.

Mit Unterstützung der politischen Gemeinde, der Ratsfraktionen, der karitativen und diakonischen Vereine und Institutionen sowie der Kirchengemeinden wurde am 1. März 2009 die Organisation „Hand in Hand“ – gegründet. Sie war zunächst eine Abteilung des Freundes- und Förderkreis der DRK-Diakoniestation in Neunkirchen.

„Hand in Hand“ ist ein überkonfessionelles, überparteiliches und niedrigschwelliges Unterstützungs- und Hilfsangebot. Bereits im August 2009 wurde die Organisation über das Land Nordrhein-Westfalen anerkannt. Zu Beginn startete „Hand in Hand“ mit einer hauptamtlichen Einsatzleitung und fünf Helferinnen Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Helferinnen und Kunden hinzu, so dass mittlerweile 134 Helferinnen über 200 Kunden regelmäßig betreuen.

Angesichts der hohen Nachfrage und dem damit verbundenen Auftragsvolumen wurde am 1. Mai 2015 der eigenständige, gemeinnützige Verein „Hand in Hand Neunkirchen e.V.“ gegründet. Der Verein bietet hilfebedürftigen, alten, kranken und behinderten Menschen sowie deren Angehörigen die Unterstützung an, die das Leben in ihrem häuslichen Bereich erleichtert, stabilisiert oder verbessert. Das Wohnen im gewohnten Umfeld soll weiterhin ermöglicht werden.

Für den gemeinnützigen Verein sind Helferinnen und Helfer mit unterschiedlichen Qualifikationen und Arbeitsschwerpunkten tätig. Die hauptamtliche Einsatzleiterin Susanne Melis koordiniert und begleitet die Arbeit der Helferinnen. Der ehrenamtlich tätige Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und sorgt für die Qualifizierung und Begleitung der Helferin und der Einsatzleitung.

Im Jahr 2018 hat sich „Hand in Hand Neunkirchen e.V.“ mit den helfenden Händen Burbach und der Audi BKK zum „Verbund Sorglos“ zusammen geschlossen, um sich gemeinsam im Rahmen von Qualifikation und Fortbildung zur niedrigschwelligen Unterstützung hilfebedürftiger Menschen im südlichen Siegerland, zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hand-in-hand-neunkirchen.de.

