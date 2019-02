Siegen Geisweid – Familie dreht komplett durch: Acht Streifenwagen im Einsatz

(wS/ots) Siegen Geisweid 01.02.2019 | Familie dreht komplett durch: Acht Streifenwagen im Einsatz, drei Ingewahrsamnahmen, mehrere Strafanzeigen

Für unvorstellbaren Radau und Ärger sorgte in der Nacht zu Freitag eine Familie in einem Mehrfamilienhaus in der Birlenbacher Straße in Siegen-Geisweid.

Die ursprünglich gegen 00.40 Uhr wegen einer von der besagten Familie ausgehenden lautstarken Ruhestörung zu dem Mehrfamilienhaus entsandte Streifenwagenbesatzung musste letztlich massive Verstärkung in Form von sieben weiteren Streifenwagenbesatzungen anfordern, um der Probleme Herr werden zu können bzw. die Lage in den Griff zu bekommen.

Im Ergebnis wurden gegen drei Männer (26, 29 bzw. 51 Jahre alt) der betroffenen Familie Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstandes gegen Polizeibeamte und versuchter Gefangenenbefreiung gefertigt. Die drei Störer wurden zudem in Gewahrsam genommen und der Wache zugeführt.

Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes waren die drei Männer und insbesondere jedoch zwei vollkommen hysterische weibliche Familienmitglieder (24 bzw. 49 Jahre alt) den mehrfachen, deutlichen Aufforderungen der Polizei, endlich für Ruhe zu sorgen, einfach nicht nachgekommen. Durch die beiden wie von Sinnen rasenden Frauen angestachelt wurden letztlich alle Familienmitglieder im Verlauf des Polizeieinsatzes immer aggressiver und unkooperativer.

Die drei Männer konnten schließlich nur unter Gewaltanwendung in Gewahrsam genommen werden. Gegen den 29-jährigen Mann musste Pfefferspray eingesetzt werden. Eine 24-jährige Frau, die sich in ihrer unbegreiflichen Hysterie und ihrem Wahn aus einem Fenster zu stürzen drohte, musste von zwei Beamten gewaltsam daran gehindert werden.

Bei seinen Widerstandshandlungen zog sich einer der beteiligten Störenfriede selbst Verletzungen zu, so dass er ins Krankenhaus transportiert werden musste. Die eingesetzten Streifenbeamten und -beamtinnen blieben unverletzt.

