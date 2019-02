Siegen – Versuchter Einbruch in E-Zigarettengeschäft – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen 01.02.2019 | Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Unbekannte vergeblich, gewaltsam in ein E-Zigarettengeschäft an der Weidenauer Straße (Ecke „Am Eichenhang“) einzudringen.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

