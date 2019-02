Tuningtreffen am Ikea Parkplatz – der Termin steht fest

(ws/mg) Siegen 16.02.2019 | Sehnsüchtig haben Tuner und Fahrzeugfans aus Nah und Fern auf den Tag gewartet, an dem bekannt gegeben wird, wann dieses Jahr das Siegener Tuningtreffen zu Gunsten Lichtblicke e.V. stattfindet. Von den Veranstaltern Thomas Höfer und Marcel Groß wurde nun mitgeteilt, dass am 16.06.2019 das größte markenoffene Tuning-Treffen in NRW wieder stattfindet.

Auch dieses Jahr sind wieder einige Dinge für Groß und Klein geplant, die diesen Tag besonders machen. Längst ist das Treffen, welches 2013 von Marcel Groß ins Leben gerufen wurde, nicht nur noch was für Pkw-Tuner – dieses Jahr werden auch viele besondere und einzigartige Fahrzeuge aus dem Schwerlastverkehr erwartet. „Trucker und Tuner auf einem Treffen – das gibt es sonst fast nirgendwo“, so Thomas Höfer. Aber nicht nur die Schrauber und Tuner sollen an diesem Tag auf ihre Kosten kommen. Das Siegener Tuningtreffen ist ein Tag für die ganze Familie, für Groß und Klein, jung und alt. Für die Kleinen wird es dieses Jahr unter anderem wieder die Fahrten in den Amerikanischen Einsatzfahrzeugen geben und natürlich darf eine Hüpfburg erneut nicht fehlen. Auch können sie wieder in bereitgestellten Mini-Baggern ihr Können beweisen.

Erstmalig wird dieses Jahr auf dem Treffen am Heidenberg sein, dass es neben den Pokalen für die Fahrzeugbewertung auch einen Pokal für den jüngsten Tuner oder die jüngste Tunerin geben wird. Die Großen dürfen sich wieder auf einen Leistungsprüfstand und eine Fahrzeugbewertung freuen. Bei Musik, die von mehreren DJs gespielt wird, können es sich die Gäste bei leckerem Essen und kalten Getränken gut gehen lassen.

Ein besonderes Highlight ist der Shuttle-Service von Moonshine Limousinenservice; die Gäste, die ihr Fahrzeug nicht auf dem Tuningtreffen ausstellen möchten, haben die Möglichkeit, ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz vom Real Markt in der Eiserfelder Straße 170 abzustellen und sich dann mit Amerkanischen Schulbussen auf den Heidenberg fahren zu lassen.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de. Tuning Treffen 2018

.

