Unachtsamkeit – Feuer zerstört Aufenthaltsraum

(wS/LS) Freudenberg 02.02.2019| Am Samstagnachmittag gegen 16:50 Uhr kam es in Freudenberg/Lindenberg in der Straße „An der Autobahn“ zu einem Zimmerbrand. Das Feuer entstand durch Unachtsamkeit aufgrund vergessenem Essen auf dem Herd. Die Freiwillige Feuerwehr Büschergrund, Lindenberg, Freudenberg und Alchen rückten mit ca. 40 Einsatzkräften an und hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Zudem war das DRK Siegen Nord (Weidenau) mit einem Rettungswagen und der Hauptamtliche Rettungswagen der Rettungswache Freudenberg vor Ort. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht genau ermittelt werden.

Fotos: L.Schneider/wirSiegen.de

