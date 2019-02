Update: Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

(wS/ots) Netphen 27.04.2019 | Am Dienstagnachmittag befuhr ein 43-jähriger Autofahrer in Netphen Dreis-Tiefenbach die B 62 (Im Bruch) aus Fahrtrichtung Netphen kommend und beabsichtigte am Abzweig zur K 4 (Siegstraße) nach links abzubiegen. Hierbei übersah er eine 61-jährige Fußgängerin, die dort gerade die Straße an einer grünlichtzeigenden Fußgängerampel überqueren wollte. Die Frau wurde von dem PKW erfasst und zu Boden geschleudert.

Ein Rettungswagen verbrachte die bei dem Unfallgeschehen lebensgefährlich verletzte 61-Jährige in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus verbracht.

