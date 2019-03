Nächster Termin Repair Café in Hilchenbach: 23.03.2019

(wS/red) Hilchenbach 18.03.2019 | Nächster Termin steht

Ob Toaster, Küchenmaschine oder Stereoanlage – wenn Sachen nicht mehr funktionieren, werfen wir sie meist einfach in den Müll. Wie schade !

Auch Gegenstände, an denen eigentlich nicht viel kaputt ist und die nach einer einfachen Reparatur problemlos wieder funktionieren würden landen in der Tonne.

Dass muss nicht sein!

Im Repair Café Hilchenbach wird jeden 4. Samstag im Monat mit großer Freude geschraubt, und versucht die Fehler zu beheben. Hier bieten ehrenamtliche Reparaturfachleute ihre Unterstützung an, gemeinsam mit den Besuchern defekte Geräte wieder ans Laufen zu bringen. Und die Erfolgsquote kann sich sehen lassen.

Das schont den Geldbeutel und was noch viel wichtiger ist, unsere Umwelt!

Interessierte sind herzlich eingeladen, ihre kaputten oder funktionsuntüchtigen Kleingeräte bzw. Gegenstände von zu Hause mitzubringen.

Alles, was man „unter den Armen nehmen kann“ wird von unserem Team gerne unter die Lupe genommen.

Das Repair Café Hilchenbach ist wieder geöffnet am 23.03.2019 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr in den KlimaWelten Hilchenbach (ehemalige Florenburggrundschule) Kirchweg 17.

Weitere Informationen zum Repair Café finden Sie unter www.klimawelten.de. Hier ist u.a. auch eine Liste mit Reparaturgegenständen aufgeführt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook – Klimawelten Hilchenbach.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier