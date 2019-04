Bombenfund in Siegen

(wS/red) Siegen 10.04.2019 | Erstmeldung Am Mittwochnachmittag wurde in Siegen in der Straße ,,Am Lohgraben“ eine Weltkriegsbombe gefunden. Bei Baggerarbeiten entdeckten die Bauarbeiter die Bombe. Derzeit wird über das weitere Vorgehen mit Feuerweh, Polizei, Kampfmittelräumdienst und anderen Hilfsorganisationen geplant.

Update: Siegen.de Entwarnung: Von der heute Nachmittag bei Bauarbeiten in der Straße „Am Lohgraben“ in Siegen gefundenen Fliegerbombe geht keine Gefahr mehr aus.

Der Entschärfer des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Westfalen-Lippe war am Abend vor Ort und hat festgestellt, dass der britische Blindgänger keine funktionsfähigen Zünder mehr enthält. Nach Angaben des Ordnungsamtes der Stadt Siegen handelt es sich bei dem Fund um eine Zehn-Zentner-Fliegerbombe.

Fotos: M.Groß/wirSiegen.de