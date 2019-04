Eine verletzte Person und 7000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall in Kreuztal

(wS/ls) Kreuztal 14.04.2019| Am Sonntagmittag kam es auf der Marburger Straße in Kreuztal zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Fiat-Transporter kam aus Richtung Marburger Straße/Moltkestraße und beabsichtigte geradeaus in die Straße ,,Zum Erbstollen“ fahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein Skoda-Fahrer die Marburger Straße aus Richtung Ferndorf in Fahrtrichtung Kreuztal. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Aufprall war so stark, dass sich der weiße Fiat drehte.

Der Skoda-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Den genauen Unfallhergang muss nun die Polizei klären. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf 6000-7000 €. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Fotos: L. Schneider/ wirSiegen.de