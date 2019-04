Heimatverein Obersdorf-Rödgen; hier: Aktion Saubere Landschaft vom 06.04.2019

(wS/red) Siegen 09.04.2019 | Aktion Saubere Landschaft am 06.04.2019

„Der Dreck muss weg!“ – hieß es am 06.04.2019 in Obersdorf. Die Waldgenossenschaft Obersdorf und der Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V. führten gemeinsam die Aktion Saubere Landschaft durch.

Bei angenehmen Wetter ging es mit Traktoren, Anhängern und Plastikbeuteln dem Müll rund um Obersdorfs Wälder und Straßen an den Kragen. Nach zwei Stunden war ein großer Müllcontainer gefüllt und die Arbeit getan. Volker Stein vom Heimatverein Obersdorf-Rödgen stellte zufrieden fest, dass: „wir rund um Obersdorf noch nie so wenig Müll gefunden haben wie dieses Jahr!“ Offensichtlich gehen die Menschen – Fußgänger wie Autofahrer – zur Freude der Obersdorfer Einwohnerinnen und Einwohner etwas sorgsamer mit der Umwelt um und lassen ihren Müll dort, wo er hingehört. Bei Getränken und Würstchen fand die Aktion ihren gemütlichen Ausklang an der Grillhütte in Obersdorf. Den Organisatoren und den fleißigen Helferinnen und Helfern gilt ein großes Dankeschön. Das habt Ihr prima gemacht!

Die Waldgenossenschaft und der Heimatverein freuen sich darüber, dass das neue Konzept und die Werbung für die Aktion Saubere Landschaft aufgegangen sind. „40 Helferinnen und Helfer, darunter viele Jugendliche und Kinder, sind eine grandiose Beteiligung, die wir in Obersdorf schon lange nicht mehr hatten,“ so Andre Schneider von der Waldgenossenschaft Obersdorf. Damit haben sich doppelt so viele Oberdorferinnen und Obersdorfer an der Aktion beteiligt als letztes Jahr. Neu war, dass neben der üblichen Werbung auch verstärkt ortsansässige Vereine und die Schulen im Gemeindegebiet für die Aktion angesprochen worden sind. Bei so viel Zuspruch ist klar, dass sowohl die Waldgenossenschaft als auch der Heimatverein nächstes Jahr wieder die Aktion Saubere Landschaft anbieten werden!

Verfasser: Dr. Ulrich Müller, Beisitzer im Vorstand des HVOR